Empate a nada entre Arosa e UD Ourense na Lomba (0-0)

Partido de Terceira Federación entre Arosa e UD Ourense na Lomba © Arosa SC

Repartición de puntos entre o Arosa e o Ourense nunha tarde de fútbol na que as ocasións de gol brillaron pola súa ausencia. Tentouno con máis ganas o conxunto local, que puido anotar o tanto da vitoria nos minutos finais pero Brais, o gardameta visitante, logrou evitalo.

Comezou o encontro cun intercambio de golpes entre ambos os conxuntos que ambos os porteiros lograron neutralizar sen grandes apuros.

Co paso dos minutos, a condición de local do Arosa fixo que o peso do encontro recaese sobre eles. Puido inaugurar o marcador Borja Míguez á media hora de xogo, pero non estivo acertado.

Xa no segundo tempo, o ritmo de partido decaeu polos cambios e un terreo de xogo cada vez máis pesado. Aínda así, seguiron sendo os de Luisito os que buscaban o triunfo con máis ganas.

A balón parado puideron abrir o marcador os locais, que xeraban perigo en cada balón lateral anzado á área. Pero a seguridade de Brais baixo paus frustrou cada unha das acometidas e obrigou aos arousáns para conformarse cun punto.