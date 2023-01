Empate agridoce na Lomba entre Arosa e Villalbés (1-1)

Once do Arosa contra o Villalbés na Lomba © Arosa SC

A Lomba acolleu na tarde deste domingo o primeiro partido do ano de Villalbés e Arosa, dous rivais directos polo ascenso situados en segundo e terceiro posto da clasificación, respectivamente.

Con confianza chegaron ambos os conxuntos á cita, pero foron os locais os que tomaron o control do balón tentando empuxar sobre a área contraria mentres os de Vilalba buscaban facer dano a balón parado.

Con todo, non foi ata a segunda metade cando o marcador moveuse e o Arosa pagou a súa falta de efectividade cun gol en contra na primeira chegada clara do Villalbés. Buyo foise pola esquerda e centrou a Marcos Álvarez, que recortou a dous defensores e bateu a Manu Táboas, deixando completamente xeada á afección arlequinada.

Co marcador en contra, aos locais non quedou outra que empregarse a fondo para polo menos igualar o partido. Luisito moveu ficha cun triplo cambio dando entrada a Hugo Losada, Brais Pedreira e Javi Sandá en lugar de Julio Rey, Santi Figueroa e Abel Suárez, e pouco despois chegou o tanto do empate.

Tras unha xogada de vertixe na banda esquerda, Cotilla enviou o balón para que Sylla o aloxase de cabeza ao interior da rede e facer o 1-1.

rompeu o envite tras o gol arousán e a partir dese momento puido pasar calquera cousa. O Villalbés tivo a ocasión máis clara tras un mal entendemento entre os centrais que salvou un atento Manu Táboas, e para o Arosa puideron inclinar a balanza tanto o goleador Sylla como Fajardo pero ningún foi capaz de mover máis o luminoso o duelo entre os dous rivais directos terminou en empate a 1-1.