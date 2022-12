Dura derrota no Príncipe Felipe do Monte Porreiro ante o Burgos (0-4)

Partido de Superdivisión masculina entre TM Monte Porreiro e Universidad de Burgos TPF © Cristina Saiz

O Tenis de Mesa Monte Porreiro encaixou este domingo no Príncipe Felipe unha nova derrota, a quinta no que vai de liga, fronte a dúas vitorias e un empate nas oito xornadas disputadas.

Enfrontouse ao Universidade de Burgos, nun duelo no que as cousas non saíron nada ben e terminaron cedendo por 0-4.

Alberto Pérez cedeu por 0-3 contra Anthoy Tran, Martín Bentancor contra Damien Roland por 1-3, Nico Galvano perdeu 2-3 contra Daniel Berzosa e, por último, Pérez caeu contra Roland por 0-3.

Duro revés do Monte Porreiro, que baixa á décima posición a só dous puntos do descenso. Penúltimo é o Parla, con 3 puntos, e último o Murcia, con 2.

Consulta a acta do partido nesta ligazón