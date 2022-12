Choiva de medallas para o TM Monte Porreiro no preestatal disputado en Narón

O Tenis de Mesa Monte Porreiro participou esta fin de semana no torneo pre estatal zona norte 2022 celebrado na localidade coruñesa de Narón no que colleitaron grandes resultados en todas as categorías.

O campionato, clasificatorio para o nacional que se disputará en marzo en Xaén, reuniu a tenistas de todas as idades procedentes de rexións como Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón, Navarra ou A Rioxa.

O conxunto pontevedrés pechou a fin de semana como o club que máis deportistas subiu ao podio e que máis clasificou para a fase final en todas as categorías de todos os clubs participantes. "Estamos contentísimos", aseguran desde a entidade pontevedresa.

O palmarés do torneo conta desde a pasada fin de semana coa medalla de ouro do alevín Matías Bentancor e da sénior Judith Cobas, coas pratas da infantil Mariña García, da sub 21 Noelia Santiago e do sénior Alberto Pérez. Ao terceiro banzo do caixón subíronse a alevín Candela Oubiña e a sub 21 Noa Bernárdez.