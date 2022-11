Avultada derrota do TM Monte Porreiro contra o San Sebastián de los Reyes (4-0)

O Tenis de Mesa Monte Porreiro recibiu este venres un excesivo castigo da súa visita ao San Sebastián de los Reyes, onde caeu por un avultado 4-0 no partido correspondente á sétima xornada de liga.

Pero o resultado non demostra o que se viu sobre a pista, onde o conxunto pontevedrés pelexou e puxo en apertos a un rival que levou a vitoria grazas a pequenos detalles. Calquera puido gañar e, salvo o terceiro duelo no que se enfrontaron Rafa de las Heras e Martín Bentancor, todos decidíronse no quinto xogo.

Jorge Campos e Nico Galvano foron os primeiros en saltar á cancha, vivindo un duelo vibrante e emocionante onde o xogador do Monte Porreiro igualou un 2-0 en contra para finalmente caer no último xogo (11-8/1-/8/8-11/9-11/11-9).

Algo parecido ocorreu entre Izaac Quek Yong e Vílchez, aínda que neste caso foi o visitante o que se adiantou no marcador asinando un 0-2 que o xogador do Sanse remontou para abrir unha maior brecha no luminoso (9-11/6-11/11-6/11-6/11-5).

Pola contra, por máis que Bentancor tentou superar a de las Heras para que o seu equipo conseguise o primeiro punto da xornada e chegar con vida ao último duelo, o do Monte Porreiro caeu por 11-7/11-7/11-8 certificando así a derrota dos seus.

Xa no cuarto e último enfrontamento e con xa todo decidido, chegou a quenda de Izzac Quek Yong e Nico Galvano, decantándose o resultado a favor do madrileño para asinar un resultado final de 4-0 (11-8/8-11/6-11/11-6/11-5).

