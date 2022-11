Oier Calvillo mantense na enfermería e evita a primeira semana con dispoñibilidade plena no Pontevedra

Non hai maneira de que o Pontevedra Club de Fútbol poida contar esta tempada, nalgunha xornada, con todos os seus efectivos dispoñibles.

Aínda non ocorreu en ningunha das 12 xornadas disputadas hata a data, e así seguirá polo menos unha semana máis, xa sexa debido ás lesións ou a sancións.

O adestrador granate, Antonio Fernández, seguirá sen poder contar en Ceuta con Oier Calvillo, que xa caeu a última semana da convocatoria por un problema no ombreiro.

Trátase en concreto dunha luxación que lle manterá, polo menos unha semana máis, no dique seco. De feito o extremo foi o único futbolista do primeiro persoal ausente no regreso este martes aos adestramentos no complexo deportivo da Xunqueira no medio dunha chuviosa xornada, o que dá pistas de como avanza aínda a súa recuperación.

Polo menos como aspecto positivo e salvo contratempo inesperado será a única baixa do Pontevedra esta semana, ao recuperar para a causa a Luís Martínez tras un cumprir un encontro de suspensión pola súa expulsión contra o Real Madrid Castilla.