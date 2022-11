A visita do CD Tenerife a Pasarón pola Copa do Rey será o 21 de decembro ás 21 horas

Trofeo Cidade de Pontevedra en Pasarón entre o Deportivo, Tenerife e Pontevedra © Mónica Patxot

A Real Federación Española de Fútbol fixo público os horarios da segunda rolda da Copa do Rey, na que o Pontevedra recibirá en Pasarón ao CD Tenerife o mércores 21 de decembro ás 21 horas.

A eliminatoria, que en principio non será televisada por ningún dos operadores con dereitos de emisión da competición, resolverase a partido único na cancha pontevedresa.

Para o cadro granate será unha oportunidade única para tentar encher o seu estadio. Aínda que sexa entre semana e aínda co curso escolar en marcha, o horario elixido pola RFEF está fóra da quenda laboral máis habitual, polo que moitos afeccionados de Pontevedra e arredores poderán chegar a tempo para o partido.

OFICIAL | Xa temos horario para o partido de Copa do Rei ante o @CDTOficial



21 decembro

21:00

Pasarón #IzandoVelas #HaiQueRoelo #LaCopaMola https://t.co/e6c7Fm3hAf — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) November 17, 2022

O que non está determinado aínda é o prezo das entradas ou se a directiva granate lanzará algún tipo de oferta para conseguir unha boa entrada. En calquera caso, os abonados ao Pontevedra CF poderán acceder de forma gratuíta co seu carné.

Outro atractivo duelo que se disputa en chan galego, o CD Arenteiro contra o Atlético de Madrid, está previsto para as 21 horas do xoves 22 de decembro coas cámaras de Movistar + no terreo. Pola súa banda, o RC Celta visitará ao Gernika o mesmo día ás 19 horas.