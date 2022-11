O Pontevedra vence e convence en Ceuta para facerse coa súa primeira vitoria a domicilio en liga (1-2)

Vitoria de ouro a conseguida polo Pontevedra CF este domingo en Ceuta, que gaña nun duelo de liga, por fin, fóra de Pasarón. O partido púxose costa arriba para os de Antonio Fernández nada máis comezar cun gol en contra aos 45 segundos, pero a insistencia e o bo xogo demostrado polos granates valeu para que o triunfo chegase. Foi determinante tamén a expulsión de Rodri aos 37 minutos de xogo, que aproveitou o Pontevedra para, na segunda parte, asediar a portería de Monteagudo e obter o premio tan necesario.

O inicio do partido foi unha réplica do vivido en Copa do Rei ante o Manresa, co Pontevedra encaixando o primeiro gol aos 45 segundos de xogo e con 90 minutos por diante para dar a volta ao resultado. Sacou de centro o Ceuta, chegou o balón á banda esquerda a Rodrigo Ríos e este enviou un pase da morte ao área pequena onde apareceu Adri Cuevas para meter o pé e bater a Cacharrón.

Gol no Alfonso Murube



1' @ADCeuta_FC 1-0 @PontevedraCFSAD



Adri Cuevas abre o marcador nada máis comezar o partido



1' @ADCeuta_FC 1-0 @PontevedraCFSAD
Adri Cuevas abre o marcador nada máis comezar o partido

Replicó o conxunto granate facéndose co control do balón e marcar o ritmo do partido, pero á hora de pisar área estaba a ser complicado e as ocasións de gol brillaban pola súa ausencia. Pola contra, o equipo local provocaba unha rápida transición que acabou con centro perigoso desde a dereita ao que non foi capaz de chegar o dianteiro ceutí.

Pasaban os minutos e o Pontevedra atopábase mellor sobre o terreo de xogo, combinando dun lado a outro con moita paciencia en busca de espazos entre a defensa local. E así, arrincando xogando dun lado e enviando ao outro chegaron as mellores oportunidades dos locais. Primeiro Brais Abelenda probaba cun disparo afastado que se ía polo lateral da portería de Monteagudo e despois Borja Domínguez tentouno cun remate que tampouco atopou porta.

A boa noticia para os da Boa Vila chegou no minuto 37, cando o colexiado non dubidou en mostrar vermella directa a Rodri por unha entrada moi dura a Miguel Román no centro do campo e cambiando completamente os plans a un Ceuta que sufriu durante os últimos instantes da primeira metade pero aguantou o ballón.

Tras o paso polos vestiarios moveu ficha Antonio Fernández, que deu entrada a Charles en lugar de Churre e o Pontevedra goleou. De feito, bastou pouco máis de minuto e medio para que o Pontevedra empatase. Centrou Brais Abelenda desde a banda esquerda e chegou Charles ao segundo pau para empuxar o balón ao interior da rede e devolver o empate ao marcador.

Goooooool no Alfonso Murube!



47' @ADCeuta_FC 1-1 @PontevedraCFSAD



Empata o máximo goleador granate, @Charlesbrau9



47' @ADCeuta_FC 1-1 @PontevedraCFSAD
Empata o máximo goleador granate, @Charlesbrau9

O cadro granate viviu en campo contrario a maior parte do tempo, poñendo en aprietos ao gardameta local que se tiña que empregar a fondo para deter as chegadas do rival. Con todo, nada puido facer para deter o gol de Alberto Rubio. De novo Brais Abelenda desde banda esquerda sacou un centro á área do Ceuta, Josema Gallego despexou mal e Rubio apareceu desde segunda liña para facer o seu primeiro tanto da tempada e poñer por diante ao Pontevedra.

Goooooool no Alfonso Murube!



56' @ADCeuta_FC 1-2 @PontevedraCFSAD



@a10_rubio pon por diante aos granates



56' @ADCeuta_FC 1-2 @PontevedraCFSAD
@a10_rubio pon por diante aos granates

Os visitantes estaban cómodos e dominaban con balón e sen balón, aínda que o Ceuta, en dúas xogadas illadas que parecían non ter perigo, puido marcar. Tamén puido facelo o Pontevedra en repetidas ocasións, a máis clara cun disparo de Álex González que despexou Monteagudo.

Empezou o Pontevedra a facer o seu xogo, pasaban os minutos e o tempo corría ao seu favor, pero o Ceuta non se rendía e buscaba roubar para tentar empatar custe o que custe. E puido facelo cunha falta inexistente aínda que moi perigosa ao bordo da área que concedeu o colexiado pero que o xogador ceutí enviou fóra.

Puideron con todo os granates sentenciar o duelo no minuto 90 e tamén no desconto, a máis clara unha última de Charles que estrelou no traveseiro. Respirou o Pontevedra cando o árbitro pitou o final do encontro, asinando así a primeira vitoria a domicilio e tres puntos moi importantes.

CEUTA (1): Monteagudo, Barreda, Josema Gallego, Reina, Julio Iglesias (Liberto, min. 55), Rodrigo (tarjeta roja min. 37), Pablo, Adri Cuevas (Iván Breñé, min. 66), Mati, Robin e Ñito González.

PONTEVEDRA CF (2): Pablo Cacharrón, Ángel Bastos, Churre (Charles, min. 45), Miguel Román, David Soto, Álex González, Brais Abelenda (Martín Diz, min. 84), Rufo (Mario Ortiz, min. 72), Alberto Rubio (Yelko Pino, min. 61), Borja Domínguez (Luís Martínez, min. 84) e Seoane.

Goles: 1-0, Adri Cuevas (min. 1). 1-1, Charles (min. 46). 1-2, Alberto Rubio (min. 56).

Incidencias: Partido correspondente á xornada 13 do grupo I da Primeira Federación disputado no Alfonso Murube.