Representación do Poio Pescamar e Marín Futsal na primeira lista do curso da Selección Española

A seleccionadora nacional de fútbol sala feminino, Clàudia Pons, citou a 14 xogadoras para comezar a preparar a fase de clasificación do próximo Europeo, que se disputará o próximo mes de outubro.

Na primeira convocatoria da tempada estará ben representado o fútbol sala pontevedrés.

Así, na concentración que se desenvolverá do 22 ao 29 de agosto, estarán dúas xogadoras do Marín Futsal como Silvia Aguete e a recentemente fichada Ale de Paz, Luci por parte do Poio Pescamar e tamén a pontevedresa Jenny Lores (Ourense Envialia).

OFICIAL | ¡Conoce la lista de jugadoras de la @SEFutbolFem Fútbol Sala para preparar la del próximo mes de octubre!



Partido amistoso ante el AD Alcorcón.

28/08/2022



https://t.co/ryyZA6pbtx pic.twitter.com/AlUlIi9Jjz — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) August 12, 2022

Despois de conseguir en xullo o título de campioas de Europa, a Selección inicia agora o camiño nunha nova competición continental co obxectivo de alcanzar a fase final do próximo mes de marzo.

Antes, na previa, deberán medirse a Finlandia, Suecia e Bélxica.

En canto á concentración do mes de agosto, incluirá un partido amigable o domingo 28 fronte ao AD Alcorcón.