Poio Pescamar e Marín Futsal lanzan as súas campañas de abonados

A dez días do inicio de liga, Poio Pescamar e Marín Futsal lánzanse á caza de novos socios.

O equipo vermello, que este ano celebra o seu 25 aniversario, presenta unha campaña que busca que "a afección conserveira se sume e leve polo aire ao club no que a recado será un ano histórico".

Os afeccionados xa poden solicitar os carnés para asistir aos partidos de Primeira División, Copa Galicia e Copa da Raíña que o equipo dispute en casa, así como para gozar de calquera outro conxunto da base do club na Seca.

As condicións económicas son as mesmas que o curso pasado. O abono estándar mantén o prezo de 25 euros, mentres que o familiar ofrece tres pases por 50 euros. Para empresas, a cota ascende a 100 euros por cinco carnés e visibilidade nas publicacións de redes sociais.

Os interesados en facerse cun abono poderán solicitalo a través do correo electrónico poiofutbolsala@hotmail.com e recollelo no pavillón o día 10 de setembro desde as 17.30 horas, unha hora antes do inicio do partido contra o Joventut d'Elx.

Baixo o lema "a ilusión que nos une", o Marín Futsal pon en marcha a súa particular campaña de captación de abonados para a segunda campaña do club na elite.

Na Raña premian a fidelidade con descontos para os que renovan o seu carné, que deberán pagar 35 euros para o público adulto, 60 euros polo abono familiar que dá dereito a dous pases para adultos e un para menores, ou 125 euros para empresas ás que se lles corresponderá con catro carnés e visibilidade nas accións de márketing do club. Para os menores de idade, o abono só custará 10 euros.

Con todo, para as novas altas o prezo sobe. Os adultos pagarán 40 euros, os menores, 20 euros; as familias, 70 euros; e as empresas, 150 euros.