Támara Echegoyen inicia no Europeo 49er FX o seu camiño cara a París 2024

Once meses tiveron que pasar desde o seu doloroso cuarto posto nos Xogos Olímpicos de Tokyo para que Támara Echegoyen volva competir na clase 49er FX de vela.

Farao no Europeo que se celebra desde este martes en Aarhus, Dinamarca, e que supoñerá a súa primeira parada no novo ciclo olímpico.

Tras a decepción de Tokyo, na que Echegoyen repetiu o posto de Río 2016 quedando a só un punto da medalla, a campioa en Londres 2012 e a súa compañeira de tripulación, a balear Paula Barceló, déronse un tempo de reflexión antes de decidir se abordaban o reto de clasificarse para unha nova cita olímpica, a que sería a cuarta olimpíada da pontevedresa.

Ese período concluíu en marzo, cando a parella campioa do Mundo confirmaba a súa aposta por tentar estar en París 2024. Desde entón compaxinaron adestramentos en Santander con obrigacións de estudos, de posgrao no caso de Támara e de grao universitario no de Barceló, pero sen chegar a estrearse en competición.

Será agora con motivo do Campionato de Europa cando volvan medir o seu nivel.

O Europeo de Vela para as clases 49er, FX e Nacra comeza este martes 5 de xullo coa disputa das primeiras mangas oficiais, estando prevista a pelexa polas medallas coa decisiva Medal Race para o vindeiro domingo 10 de xullo.