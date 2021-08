Támara Echegoyen queda a un punto do bronce e repite en Tokyo o cuarto posto de Río 2016

Non puido ser. Por segundos Xogos Olímpicos consecutivos Támara Echegoyen rozou cos dedos a medalla téndose que conformar coa cuarta posición, que supón un meritorio diploma olímpico.

A regatista pontevedresa e a súa compañeira Paula Barceló chegaban á decisiva Medal Race do 49er FX coa cuarta posición da xeral a catro puntos do bronce, pero con todo por decidir nunha regata que puntuaba dobre e que gardaba moitos obstáculos.

Un día despois de ter que aprazarse por falta de vento, a baía de Ensohima presentaba de novo refachos de pouca intensidade, de preto de 7 nós que polo menos eran suficientes para competir. A iso tiveron que adaptarse os 10 barcos clasificados.

Echegoyen e Barceló víronse lixeiramente freadas ao comezo ao saír pola zona intermedia, tapadas polos seus rivais, pero quedaba un mundo. Debido a iso chegaban sétimas á primeira boia, pero nunha progresión que as levaba a remontar e a soñar cos metais.

Chegou entón quizais o momento decisivo, nun cruzamento coas alemás Tina Lutz e Susan Beucke coas que rivalizaban polo podio e ás que rozaron, sendo penalizadas. A pesar diso non se renderon e seguiron pelexando. Faltaba a metade da regata por completar.

De novo o dúo galego-balear, que era oitavo, comezou a recuperar posicións ata a sexta praza, á vez que as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz afundíanse. Nese momento volvían ser cuartas na xeral provisional a un punto do bronce. Facía falta subir un posto ou que as holandesas perdesen outro, e a punto estivo de suceder a primeira desas circunstancias, co barco español pelexando ata a chegada pola praza das alemás.

Ao final non puido ser e Támara Echegoyen, do mesmo xeito que en Río 2016, tense que conformar coa cuarta praza na súa terceira presenza nuns Xogos. Foi ouro en Londres 2012 e agora suma o seu segundo diploma, porque metal ou non, sempre logrou estado entre as mellores.

O ouro nesta ocasión foi finalmente para as brasileiras Maritine Grael e Kahena Kunze (76 puntos), a prata para Tina Lutz e Susan Beucke (83 puntos) e o bronce para as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz (88 puntos).