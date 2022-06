Víctor Senra revalida triunfo no Rally de Pontevedra

IV Rally de Pontevedra Cristina Saiz IV Rally de Pontevedra Cristina Saiz IV Rally de Pontevedra Cristina Saiz IV Rally de Pontevedra Cristina Saiz

E ruxiron os motores esta fin de semana coa celebración do IV Rally de Pontevedra, onde Víctor Senra coroouse tras superar cunha diferenza de 25 segundos ao seu perseguidor máis próximo, Álvaro Meira.

A competición, organizada pola Escudería Congostra Team Sanxenxo e incluída no Campionato Galego, contou este ano coa presenza de 137 vehículos e conseguiu que centos de amantes do mundo automobilístico se concentrasen en zonas de Meaño, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro e Moraña para gozar do Rally.

A proba inaugurouse a partir das 19:33 horas do venres, na zona do polígono industrial de Nantes baixo a intensa choiva, que non impediu a celebración dunha carreira que comezaron mandando Alberto Meira e Avelino Martínez co seu Skoda Fabia R5.

Meira e Martínez marcaron o mellor tempo (2:54.629) pero cunha mínima vantaxe sobre Alberto Nimo e Jose Pintor (+0.299). Terceiros foron Fran Dorado e Jose Murado (+0.299), cuartos Víctor Senra e 'Jandrín' López (+2.985) e quintos Jorge Pérez e Miriam Vera (+7.955).

Na segunda sección do Rally de Pontevedra houbo un cambio de dominador, pasando a liderar a clasificación o Fabia Rally2 conducido por Victor Senra e 'Jandrín' López.

Senra e López marcaron o scratch en Meaño e en Campo Lameiro e avantaxaron en 12,8 segundos a Alberto Meira e Avelino Martínez, os mellores en Cerdedo. Pola súa banda, Jorge Pérez e Miriam Vera ascenderon á terceira praza, aínda que unha buxaina en Campo Lameiro fíxolles perder bastante tempo (+1:14.350); Tino e Jorge Iglesias ascenderon á cuarta praza (+2:07.202), e Couceiro e Gustavo Piris á quinta (+2:19.648).

Seguiron impoñendo o seu ritmo Víctor Senra e 'Jandrín' López, sendo os máis rápidos da súa clase e sacando tres segundos aos seus perseguidores, Jorge Pérez e Miriam Vera e Alberto Meira e Avelino Martínez.

A última dupla último non se rendeu e tentou roubar o scratch ao Fabia Rally2, que acabou cun tempo de 1h12:13.169 e sacándolle 25 segundos ao motor de Meira e Martínez na clasificación xeral (1h12:38.702). O podio completárono Jorge Pérez e Miriam Vera, a máis de dous minutos (1h14:31.740).

