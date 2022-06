O Rally de Pontevedra quenta motores: Así será a súa cuarta edición

Os amantes do mundo do motor teñen unha cita esta fin de semana co IV Rally de Pontevedra, competición organizada pola Escudería Congostra Team Sanxenxo e que está incluída no Campionato Gallego.

Cunha alta inscrición, ao contar coa presenza confirmada de 137 vehículos, a cita dará comezo este venres 24 de xuño.

A actividade dará comezo coas pertinentes verificacións técnicas e as instalación do parque pechado na Rúa Rafael Picó de Portonvo, punto neurálxico do rally. De alí os participantes partirán cara ao tramo espectáculo de Sanxenxo que inaugurará a competición a partir das 19.33 horas do venres, na zona do polígono industrial de Nantes.

Xa o sábado, a emoción trasladarase aos outros tres tramos do rally, ao que se darán tres pasadas a cada un ata completar as nove mangas cronometradas previstas.

Os horarios previstos pola organización son os seguintes:

Meaño: 8.01, 12.52 e 17.43 horas.

El tramo de Meaño es, junto al de Sanxenxo, el único que se mantiene invariable. Se trata de la primera especial del sábado, y a diferencia del 2021 la parte más rota está asfaltada de nuevo.https://t.co/EI8V9Yg6xv — Rallye de Pontevedra (@RallyPontevedra) June 20, 2022

Cerdedo-Cotobade: 9.08, 13.59 e 18.50 horas.

Cerdedo - Cotobade vuelven a repetir como tramo del Rallye de Pontevedra. Pero en este 2022 lo hacen con varias novedades respecto al 2021. El tramo se disputará en sentido contrario al año pasado y además contará con una parte final totalmente nueva.https://t.co/EvPJ4drtEK — Rallye de Pontevedra (@RallyPontevedra) June 20, 2022

Campo Lameiro-Moraña: 9.59, 14.50 e 19.41 horas.

La última onboard que compartimos con vosotros es la del tramo de Campo Lameiro - Moraña. Una especial que muchos aficionados nos pedían que recuperásemos y aquí la tenemos https://t.co/aDxlz67ZkO — Rallye de Pontevedra (@RallyPontevedra) June 21, 2022

Finalizado o rally, o fin de festa tendrña como sede o Real Club Náutico de Sanxenxo a partir das 23.00 horas da noite, estando prevista a entrega de premios ao fío da medianoite.