Partido a vida ou morte para o Arosa na casa do Leganés B: "Está claro que non podemos fallar"

Todo por decidir para o Arosa, que a falta de dúas xornadas para o final da liga na Segunda RFEF xógase o todo ou nada pola permanencia.

"Agora quédannos 180 minutos onde nos estamos xogando a vida. A marxe de erro cada vez é máis pequeno, está claro que non podemos fallar", recoñece o preparador arlequinado, Luisito, antes de visitar este domingo 8 de maio en horario unificado (12.00 horas) o feudo do Leganés B.

Con dous partidos por disputar os de Vilagarcía, tras o seu vital triunfo na Lomba da pasada xornada, ocupan o posto de play-out empatados a puntos (38) co Móstoles e con só un de vantaxe sobre Marino, Salamanca e Llanera, todos eles en descenso, e están a tres puntos da salvación directa. Pola súa banda o filial madrileño, con 42 puntos, aspira a certificar a súa continuidade na categoría.

"Se gañamos damos un paso tremendo pola salvación, imos ir alá a gañar", asegura Luisito, aínda que sinalando que "a prioridade é que temos que tentar manter a portería a cero".

En canto ao rival, o técnico avisa do perigo dun Leganés B que "ten tres dianteiros dunha envergadura tremenda, e ten futbolistas por fóra súper rápidos".

A importante cita arlequinada perderana Campillo e Pablo Porrúa por sanción.

O colexiado do encontro será o alacantino Carlos Albaladejo García, cun bo precedente para o Arosa esta campaña xa que o único partido que coincidiron saldouse con triunfo vilagarcián por 1-2 no campo do Móstoles, na xornada 15.