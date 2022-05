O Arosa complica a súa permanencia tras a derrota en Leganés (3-0)

Partido entre o Leganés B e o Arosa © Arosa SC Partido entre o Leganés B e o Arosa © Arosa SC Partido entre o Leganés B e o Arosa © Arosa SC

A falta dunha xornada para que a tempada termine, o Arosa complicouna de mala maneira despois de perder por 3-0 na súa visita ao Leganés B e ve polo rabillo do ollo como a permanencia en Segunda RFEF pende dun finísimo fío.

Empezou xerando perigo na portería rival o cadro arlequinado, pero no minuto 10 xa se atopou co primeiro gol en contra que caeu como un auténtico xerro de auga fría sobre os xogadores. Non fixera nada ata o momento o Leganés e nunha xogada de mala fortuna para Álex Cobo, que rexeitou como puido un centro chute de Álex desde a banda esquerda e deixou o balón morto na área pequena onde apareceu Luís Forcén para enviar á rede.

Quedaba moito tempo para a reacción e o Arosa animouse en busca dese gol que se antollaba tan necesario. Con todo, tras un saque de esquina ao seu favor, os de Vilagarcía non replegaron a tempo e o Leganés pillounos descolocados. Plantáronse Caio e Diego García en campo rival cunha xogada de gran velocidade, e o nove pepinero definiu con precisión, outra vez desde a banda esquerda, superando co disparo aos seus dous defensores e cravando o esférico na portería de Cobo. Corría o minuto 43.

Chegou o descanso e con el o momento de reordenar as ideas para conseguir esa reacción que se antollaba máis que obrigatoria, pero o Arosa estaba durmido en tarefas defensivas e vía como o Leganés estaba cómodo e chegaba con maior facilidade á área rival.

De feito, aos tres minutos da segunda metade xa engadiran o terceiro tanto ao marcador. Foi nun saque de esquina que rematou completamente só Luís Forcén, sumando con el o segundo gol á súa renda particular nun partido que moito debía cambiar para os arlequinados se querían sacar algo de proveito.

Si que puido Martín Diz reducir distancias no minuto 56 tras unha boa xogada iniciada desde campo propio, pero Valero reaccionou ben ao disparo e evitou o primeiro gol dun Arosa que só puido ver como o partido se lle escapaba co paso dos minutos.

Esta derrota por 3-0 complica as opcións de permanencia do Arosa, que xa non depende de si mesmo para salvar a categoría. Gañou o Marino de Luanco, que ten 40 puntos no bote, polo que agora os de Luisito atópanse na zona vermella a dous puntos dos asturianos, que terán que perder e o Arosa gañar na Lomba ao Bergantiños para que as tornas cámbiense e poder acceder ao play-out.