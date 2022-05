Javi Fontán dá tres puntos de ouro o Arosa no partido contra o Móstoles (1-0)

O Arosa logrou este domingo unha vitoria polo mínima pero do máis valiosa pola permanencia en Segunda RFEF. Javi Fontán foi o artífice do único gol do partido ante o Móstoles co que lle deu tres puntos do ouro ao seu equipo a falta de dúas xornadas para a conclusión da liga.

Pode soñar o equipo arlequinado co seu obxectivo da salvación e o mesmo pode facer a cidade de Vilagarcía, que arroupou ao seu equipo desde o minuto uno para levantalo ata o triunfo.

O partido estivo marcado pola igualdade, con ocasións en ambas as porterías pero onde ningún equipo foi capaz de mover o marcador ata pasado o descanso.

Avisou Portilla para os visitantes aos dous minutos de regresar dos vestiarios, con todo foi o capitán do Arosa Javi Fontán o que, cando se cumpría a hora de xogo, inclinou a balanza ao seu favor despois dunha longa e elaborada xogada por parte de todos os xogadores.

veu arriba o conxunto arlequinado tras anotar o 1-0 e Recalde e Tejero aparecían baixo paus para evitar outro gol local.

Tentou o Móstoles cando quedaban menos de 20 mnutos facer o empate, pero era o Arosa o que seguía insistindo na portería rival. De feito, puido sentenciar o equipo de Luisito no tempo de desconto, pero o gardameta madrileño respondeu por partida dobre de forma espectacular e impediu que o marcador se movese máis ata que o colexiado pitou o final.

1-0 final e tres puntos de ouro para o Arosa, ao que quedan dous finais para seguir pelexando pola permanencia. Na primeira terán que desprazarse o día 8 de maio para enfrontarse ao Leganés B e na segunda e definitiva recibirán o 15 de maio na Lomba ao Bergantiños.