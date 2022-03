O pesadelo do Arosa continúa tras caer na Lomba co Palencia Cristo (0-3)

O Arosa segue afundíndose despois de caer no duelo directo pola permanencia ante o Palencia Cristo na Lomba por un claro 0-3. Os de Jorge Otero, que mostraron intencións de facerse cos tres puntos ao comezo do duelo, foron condenados por un penalti en grao sumo parvo labor por Álex Cobo aos dez minutos e con dous golazos na segunda metade de Sellés e Adri.

Comezou o partido cunha gran presión do Palencia, máis incómodo no terreo de xogo dun Arosa que tivo a mellor opción aos sete minutos de xogo cun centro de Pedro Beda. O 9 centrou desde a banda esquerda ao primeiro pau onde non puido chegar Luismi, ben defendido polo seu opoñente, que o molestou o suficiente para que non chegase ao balón.

Pero cando mellor atopábase o Arosa, un erro en grao sumo parvo de Álex Cobo acabou en gol do Palencia. Aos nove minutos de xogo, o gardameta errou no control cos pés e dubidou ante a presión de Adri, ao que derrubou facéndolle a cambadela dentro da área. Pitou penalti o colexiado e Álvaro encargouse de enganar por completo a Cobo para adiantar ao seu equipo.

Co marcador en contra, aos de Jorge Otero non quedaba outra que traballar e buscar dar a volta ao partido, pero o gol fixo moito dano aos xogadores, que co paso dos minutos fóronse descontrolando e apagando cada vez máis. Aínda que tivo un par de avisos desde a esquina o Arosa, o Palencia Cristo soubo manter a portería a cero, chegando ao descanso nun 0-1.

Nada máis comezar a segunda metade, o Palencia gozou de dous novas oportunidades de ouro practicamente para case sentenciar. Aos catro minutos, Frodo enviou o esférico ás costas da defensa cara a Adri, que se plantou na área diante de Álex Cobo sen maior oposición pero a precipitación condenouno disparando ao lateral da rede. Perdoou pouco despois Frodo da mesma maneira que o seu compañeiro, cun pase que recibiu ás costas da defensa e mandando o disparo desviado da portería de Cobo.

Seguía sen atopar solucións o Arosa, ao que se lle poñía costa arriba aínda máis o partido no minuto 63. Sacou de banda o Palencia Cristo e despexou a defensa arlequinada ao medio centro, onde parecía que non había ningún tipo de perigo. Con todo, desde alí, e sorprendendo a todos, Sellés marcaba un auténtico golazo co que anotaba o 0-2 que deixaba practicamente sentenciado o partido.

Ferido e afundido tentou seguir remando o conxunto arousán. Cambiou Jorge Otero o planteamento para tentar darlle a volta ao partido. Pasou a defensa de tres e moveu ficha no seu xogadores pero seguía sen chegar á área rival.

Coa confianza xa perdida, foi o Palencia o que seguiu dominador, resolvendo definitivamente o duelo no minuto 75 con outro golazo. Adri enviou un centro chute desde a banda dereita con toda a intención e coou o esférico no interior da rede onde non puido chegar Álex Cobo.

Seguiron pasando os minutos e o Arosa xa nada máis puido facer. Chegou nun par de xogadas illadas na recta final pero sen causar excesivo perigo a un Palencia Cristo que leva os tres puntos da Lomba.