O Arosa rescata un punto contra o Langreo pero segue en apertos (1-1)

Sexta xornada consecutiva do Arousa sen coñecer a vitoria. Os de Jorge Otero lograron rescatar un punto este domingo na súa visita a Langreo, pero é un botín insuficiente porque o cadro arlequinado segue afundido en postos de descenso, aínda que aínda teñen a salvación a dous puntos.

Veñen de chegarnos imaxes do gol de @Luiismii10 co que o @AROSASCOFICIAL rescatou un punto no feudo do @UPLangreo



Panadero adiantara os locais no 23, este gol igualaba a contenda no 75'



Este resultado non saca do descenso os vilagarciáns pic.twitter.com/7aBTCN0bgF