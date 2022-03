O Pontevedra reduce a carga dos seus adestramentos para que o equipo volva voar

Javi Rey xunto a Ángel Rodríguez nun adestramento do Pontevedra CF en Pasarón © Mónica Patxot

Cambio de mes e cambio de ciclo de traballo no Pontevedra. O corpo técnico que encabeza Ángel Rodríguez deseñou para o mes de xaneiro un intenso calendario de traballo pensado para afrontar o último terzo de competición coa mellor condición física posible. Con todo, o subidón competitivo que se espera agora provocou en febreiro un baixón no que a falta de precisión individual afectou tanto como a elevada carga de traballo.

"Para min o mes de xaneiro é un mes moi importante de carga de traballo e ao final acúsalo no mes de febreiro. Agora esperemos que vaia todo como noutros equipos nos que estiven, que o final de tempada adoita ser bo", confía o preparador leonés.

Nas próximas semanas a esixencia física nos adestramentos do primeiro equipo granate reducirase. "En canto a cargas imos baixar, en canto a intensidade, non. Os minutos de adestramento tamén imos baixalos e esperemos que o xogador se vaia reciclando e as pernas estean máis frescas. Cando aparece a velocidade e a precisión, aparece todo. Esperemos que a partir de agora saquemos o mellor de nós", augura o técnico, consciente de que nos últimos partidos o seu equipo estivo moi lonxe da súa mellor versión.

Esa falta de ritmo que evidenciou o equipo nas últimas xornadas como consecuencia do cansazo acumulado polo traballo entre semana é unha das causas da pequena crise de xogo e resultados que atravesa o cadro de Pasarón, pero non é a única.

"Non podemos falar só de espesura porque tamén estivemos con opcións de facer gol e non estivemos acertados. É tamén unha cuestión de rachas. Hai xogadores como Charles que marcaba xornada tras xornada e agora estalle custando un pouco máis. Nunha tempada hai altibaixos no físico, no colectivo, na precisión. Agora empezamos o último tramo de tempada e debemos estar ben para poder afianzarnos arriba canto antes", xustifica Rodríguez.

Outro factor fundamental neste último tramo de liga será a xestión das sancións, as rotacións e a repartición de minutos. Xogadores imprescindibles no once granate como Churre, Seoane ou Brais Abelenda están a unha amarela de ser sancionados. Unha situación que se torna máis preocupante ao ver que no horizonte agardan rivais directos como o Unión Adarve ou o Navalcarnero.

Con todo, esta situación non preocuopa no banco de Pasarón. "É para todos os equipos igual. Aqueles planteis que mellor estean atrás e poidan dar unha suplencia boa ao xogador sancionado notarao menos. Nós nese sentido, estamos contentos con todos os que están a esperar a oportunidade de xogar", sostén o leonés, quen asume con naturalidade que a estas alturas de competición é normal que haxa xogadores ao bordo da suspensión. "Catro amarelas non son tantas", asegura.

Non sería de estrañar que, co obxectivo de contar cos seus mellores xogadores para os partidos máis complicados, Rodríguez tirase de rotacións en encontros nos que o Pontevedra é favorito a facerse coa vitoria. Pero Rodríguez non está de acordo con esta teoría. "Ten o mesmo valor de puntos perder en Llanera como perder na casa. Todos os puntos son importantes e para min se chega o día de xogarnos algo contra algún equipo e non temos a este xogador, non pasa nada. Confío plenamente no o que estea no banco ou no que non fose citado como ocorreu con Santi cando faltou Seoane", sentenza.

Tampouco descarta o adestrador introducir cambios no esquema de xogo. "Eu pensei en todo, xogar con tres atrás, con dous carrileros, cun catro tres tres, con catro atrás máis dous pivotes, con catro uno tres dous... Pensei corenta mil cosas. Non son un terco nestas cousas e creo que as formulacións deben irse modificando durante a tempada, pero tamén é certo que saín algunha vez cunha disposición e o propio xogador cámbiacha dentro do campo. Por exemplo, Yelko ten moita tendencia para baixar a recibir e pode parecer un 4-2, aínda que o teu fagas un 4-1. Son decisións que toman os xogadores no terreo de xogo que modifican a túa formulación", explica o técnico, que, con todo, de cando en cando modificou o seu estilo de xogo desde o inicio da súa serie triunfal en Luanco na primeira volta.

Sobre a situación clasificatoria e o apertada que está a parte alta da táboa, recoñece Rodríguez que "neste grupo é complicado que os equipos se despeguen moito dos demais". A variedade de escenarios, con campos pequenos, de herba sintética, de herba natural, estadios de grandes dimensións, equipos que xogan ao ataque e outros que prefiren encerrarse no seu propio campo son condicionantes que impiden que haxa algún equipo que poida adaptarse a escenarios tan diversos.

"Fíxoo o Adarve, pero está preto de todos xa. Parecía que nos iamos a despegar nós, estamos preto de todos tamén. Parecía que algún equipo ía descolgar e están preto", ilustra Rodríguez, quen pensa que, a partir de agora, "os equipos que están marcados para estar arriba van dar todo de si e seguramente se van a despegar".