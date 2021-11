Rufo trata de acurtar prazos pero o adestrador asume que o seu regreso tardará, polo menos, tres semanas

Partido de Segunda RFEF entre o Pontevedra CF e o Llanera en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra visita este domingo ao líder, ao Unión Adarve, e farao sen Rufo. O ariete madrileño aínda non se recuperou da escordadura de nocello que sufriu en Segovia e, aínda que cada día atópase mellor, a súa volta aos terreos de xogo tardará, polo menos, tres semanas.

"O período de baixa é entre 4 e 6 semanas, podes ser tres ou sete. Eu o que lle digo a Rufo é que ten que facer unha boa recuperacion", dixo o técnico Ángel Rodríguez na rolda de prensa previa ao partido.

Aínda que as sensacións do atacante melloran cada día, desde o corpo técnico pídenlle paciencia e que non se precipite para evitar unha recaída. "Son lesións nas que non tes que ter présa porque logo arrastras molestias durante toda a tempada e faiche estar ao 70 %. É un xogador importante, pero é máis importante telo ben", insiste o adestrador.

Con todo, convencer a Rufo para que descanse se non ten molestias é unha misión complicada. "O xogador ten ganas de volver e volver canto antes. De feito el vai tentar recortar os prazos, pero o importante é que non haxa recaída e que volva co ánimo e confianza dos últimos partidos", conclúe o preparador.