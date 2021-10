O Teucro vive nun Halloween permanente (37-24)

Partido de División de Honor Plata entre Atlético Novás e Teucro no Rosal © Atlético Novás

O Teucro non logra espertar do seu pesadelo. A tempada empezou da peor maneira posible para os azuis, que contan os seus partidos por derrotas e sen ser capaces de plantar cara aos seus rivais. O último e máis contundente golpe asestoullo o Atlético Novás, que superou ao equipo adestrado por Irene Vilaboa en todas as facetas do xogo.

As opcións de vitoria desvanecéronse moi pronto para o equipo visitante. Nos minutos iniciais, a igualdade foi a tónica dominante do encontro con intercambio de goles por parte de ambos os equipos. Con todo, a situación cambiou aos sete minutos de xogo cando o Teucro sufriu dúas exclusións consecutivas.

Con dous xogadores menos, os azuis non puideron facer nada para frear os ataques do Novás, que aproveitou a súa superioridade numérica para poñer terra polo medio no marcador. Cunha desvantaxe de tres goles, o peor para o Teucro aínda estaba por chegar.

Os azuis non atopaban o camiño cara á meta rival e en defensa tampouco ofrecían a súa mellor versión. Foi así, como os do Rosal ían encadeando un tanto tras outro ata chegar ao descanso cunha vantaxe de dez tantos e o partido sentenciado.

Tras o paso por vestiarios, a situación non mellorou para os intereses teucristas. Aínda que en ataque estiveron máis acertados, en labores defensivos seguían sen ser capaces de cortar os ataques rivais, que seguiron ampliando unha renda que nunca ía baixar dos dez tantos e que quedou finalmente en trece tantos, a maior derrota encaixada polo Teucro no que vai de liga.

Consulta todas as estatísticas do encontro nesta ligazón.