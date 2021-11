O Teucro planta cara ao Villa de Aranda pero volve estrelarse (28-34)

Partido de División Honra Prata entre Teucro e Villa de Aranda no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A Sociedad Deportiva Teucro segue sen coñecer a vitoria esta tempada a pesar de xogar cada vez mellor as súas cartas. Nesta ocasión, o equipo de Irene Vilaboa recibiu no Pavillón Municipal ao Villa de Aranda, recentemente descendido de Asobal e que tivo que remontar en varias ocasións facerse cos dous puntos.

Comezou da mellor maneira o partido para a Sociedad Deportiva Teucro que tiña en Joshua Rau un imán para o esférico e paraba cada lanzamento dun Villa de Aranda que non se atopaba cómodo e fallaba ata desde os sete metros, obrigando ao seu adestrador para parar o cronómetro para reverter a situación ( min. 10, 6-2).

Fortaleceu a defensa o conxunto visitante e os azuis comezaron a fallar, estrelando os seus lanzamentos contra a zaga e mesmo regalando os pases a un rival que lograba reducir distancias en ata un gol cando se alcanzaba o ecuador do primeiro acto. Nesa ocasión foi Irene Vilaboa a que pediu tempo morto, buscando que os seus pupilos recuperasen a confianza no seu xogo e rascar algo positivo do duelo ante os de Aranda, que facían moito dano a base de contragolpes e daban a volta ao choque (8-9).

Ata aí chegou a diferenza visitante, e é que o Teucro non quería baixarse do barco aínda que lle tocase remar ao contraxeito e seguiu pelexando sen deixar que o Villa de Aranda atopásese do todo cómodo. Con todo, a exclusión de Álvaro Moreno fixo dano nas filas do conxunto pontevedrés, que esta vez atopábase co lastre dun colchón de dous goles en contra a falta de cinco minutos para o descanso. E aínda que se igualaron filas cando o colexiado mandou ao banco a Marcos González, foron os visitantes os que se foron con vantaxe aos vestiarios (14-16).

Despois do intermedio, Dzokic, Davila e Moreno endosaban un parcial de 3-0 que daba ás a un Teucro que podía permitirse soñar coa súa primeira vitoria, pero enseguida o Villa de Aranda daba a volta ao duelo aproveitando varios erros locais ademais da exclusión de Víctor Deco.

Empezaba a atoparse con problemas o equipo pontevedrés e Irene Vilaboa pedía tempo morto ( min. 12, 19-22), e aínda que Deco e Gonçalo facían o propio para colocarse a un gol do empate, os recentemente descendidos de Asobal devolveron o golpe e da peor maneira (23-27).

De novo a adestradora local paraba o tempo. As cousas non estaban a saír ben aos seus xogadores, que empezaban a desinflarse cada vez máis co paso dos minutos, mentres o Villa de Aranda gozaba do seu xogo e facía cada vez máis longas as posesións.

E aínda que o Teucro chegou con esperanza ao últimos cinco minutos de partido, non foi suficiente (27-30). Os visitantes fixéronse fortes e non perdoaron, noqueando finalmente aos pontevedreses por 28-34.

Novo xerro de auga fría sobre a Sociedad Deportiva Teucro, que segue sen coñecer a vitoria esta tempada afundido no máis profundo da clasificación de División Honra Prata.

Consulta as estatísticas do Teucro-Villa de Aranda