Derbi provincial no Rosal para un Teucro que busca "dous puntos reais"

Queda aínda moita tempada por diante, pero aínda que só sexa a quinta xornada de liga na División Prata o derbi provincial entre o Atlético Novás e Sociedad Deportiva Teucro empeza a parecer a unha final.

O é polo menos para os azuis, pechacancelas de grupo con 0 puntos polos 2 que acumula o seu rival, pero sobre todo pensando nunha hipotética segunda fase pola permanencia na que contarían estes puntos se ambos os dous equipos xogan por ese obxectivo.

"Tendo en cuenta o formato de competición, ao final hai que ver se son dous puntos reais, en función de onde quedemos na clasificación", recoñece a adestradora teucrista, Irene Vilaboa.

A pesar diso e a xogar a domicilio "non nos imos a sentir presionados por ser un partido fóra da casa", asegura Vilaboa coa esperanza de que o duelo supoña un "punto de inflexión".

Nunha semana na que o foco estivo máis centrado no extra-deportivo a atención regresa agora á cancha de xogo, onde non estará o lesionado de longa duración Miguel Sío. Ademais o extremo Álex Sánchez é dúbida e por iso entraron na convocatoria os xuvenís Daniel Pérez e Sergio Blond.

"Esperamos que sexa un partido intenso, rápido por ambos os conxuntos. Será un partido no que o equipo que sexa capaz de amornar os nervios e de cometer menos perdidas de balón será o equipo que ao final leve o partido xa que prevexo un partido bastante igualado", conclúe a adestradora do Teucro sabedora de que no Rosal poñeranse en xogo dous puntos moi importantes para o futuro do seu equipo.