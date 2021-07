Óscar Martínez asina co Racing Rioja e Pitu comprométese co Badalona

Pitu, no partido entre Pontevedra e Real Oviedo Vetusta en Pasarón © Cristina Saiz

A lista de baixas no Pontevedra Club de Fútbol segue facéndose máis grande a medida que os futbolistas que acababan contrato e aos que, na maioría de casos, non se lles ofreceu a opción de continuar, van atopando novo destino.

Os últimos dous xogadores en pasar a formar parte desta nómina son Juan Carlos Fernández Marín 'Pitu' e Óscar Fernández.

No caso do primeiro, o extremo asinou polo CF Badalona da Segunda RFEF, poñendo así fin a un breve periplo en Pasarón que se iniciou no mercado de inverno e que lle levou a disputar só cinco encontros de liga, un deles como titular e a maioría no tramo final do curso, cando Luisito empezou a recorrer a el.





Pitu Marín (@Pitu22JC), nou jugador del CF Badalona



L’habilidós extrem prové del @PontevedraCFSAD i s’incorpora al conjunt escapulat per temporada. Benvingut a Badalona!!! #BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/kEPkQrOwN3 — CF Badalona (@CF_Badalona) July 7, 2021

Pola súa banda Óscar Fernández comprometeuse con outro club da Segunda RFEF, o Racing Rioja. O cántabro non chegou a ter continuidade na casa granate, xogando 14 partidos ao longo da liga partindo sempre desde o banco.

FICHAJE

Oscar Fernández

Extremo proveniente del @PontevedraCFSAD consolida nuestro proyecto.

Jugador con experiencia en la categoría, desequilibrante y determinante.

Muy ilusionados con su incorporación, le damos la bienvenida, toda nuestra confianza y le deseamos éxitos

pic.twitter.com/ThT4v6KiXt — Racing Rioja Oficial (@RiojaRacing) July 6, 2021

Pitu e Óscar únense a outros xogadores do Pontevedra que atoparon acomodo nun novo destino como Adrián Cruz, Eneko Zabaleta, Jorge Fernández, Xisco Campos, Imanol e Borja Martínez.

Desta forma dos xogadores do primeiro plantel na última tempada só faltaría por coñecer o futuro de Mario Fernández, Pol Bueso, Aitor Núñez e Damià Sabater, un futuro que salvo sorpresa será tamén lonxe de Pasarón.