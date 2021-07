O Racing de Ferrol, primeiro rival confirmado na pretempada do Pontevedra

Non hai adestrador confirmado e aínda restan algo máis de dúas semanas para que o balón bote a rodar de novo para o Pontevedra co inicio a pretempada, fixado para o luns 26 de xullo, pero o cadro granate conta xa co seu primeiro amigable pechado.

Do mesmo xeito que nas últimas campañas, a confirmación chegou por vía do rival para ese partido, que non será outro que o Racing de Ferrol, adversario o último curso e que agora militará na Primeira RFEF.

O conxunto departamental deu a coñecer as datas da súa pretempada e entre elas inclúe un choque fronte aos granates o domingo 8 de agosto en Pontevedra.

Buenas tardes!

Os dejamos la planificación de la pretemporada hasta el momento.

Esto empieza pic.twitter.com/M1STJzWOuB — Racing Club Ferrol (@racingferrolsad) July 7, 2021

Será o regreso a Pasarón de varios xogadores importantes na historia recente do club como David Castro, Kevin Presa ou Miguel Loureiro, recentemente asinados polo Racing.

Os verdes chegarán previsiblemente máis rodados á cita, debido a que os seus adestramentos darán comezo o próximo 14 de xullo, 12 días antes de que o Pontevedra faga o propio para encarar seis semanas de preparación ata o inicio da competición oficial, no caso da Segunda RFEF previsto para o 5 de setembro.