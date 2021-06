Imanol García, quinta saída do Pontevedra rumbo á Primeira RFEF

Un a un os futbolistas que terminaban a súa vinculación no Pontevedra Club de Fútbol sen recibir oferta de renovación ou descartando a súa continuidade na casa granate van atopando novo acomodo.

O último ata a data foi Imanol García, tras confirmarse a última hora do luns a súa fichaxe polo Club Deportivo Alcoyano.

O centrocampista navarro é o quinto xogador que fai as maletas e abandona Pasarón por un equipo da Primeira RFEF, tras Eneko Zabaleta (CD Calahorra), Xisco Campos (Zamora), Jorge Fernández (Zamora) e Borja Martínez (CD Castellón).

Imanol aterrou hai un ano no Pontevedra converténdose nunha peza básica no equipo tanto para Jesús Ramos como para Luisito no centro do campo.

Así o demostra que na súa etapa granate disputou 25 partidos, todos eles como titular. Ademais anotou dous goles, fronte ao Compostela a domicilio e ante o Coruxo en Pasarón.