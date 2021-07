O Pontevedra reforza a súa defensa co lateral dereito Diego Seoane

O Pontevedra Club de Fútbol segue confeccionando o seu persoal para a próxima tempada. Unha vez anunciados as fichaxes de Javi Rey, Pablo Cacharrón e Samu, os seguintes en sumarse á lista de continuidade foron Churre, os canteiráns Santi Figueroa, Martín Díz, e o porteiro Álvaro Cortés, ademais do alta do lateral dereito procedente do Racing de Ferrol, Diego Seone.

O ourensán de 33 anos conta con experiencia na máxima categoría do fútbol español, onde xogou 12 partidos co Deportivo da Coruña. Tamén estivo no filial coruñés, no Córdoba, CD Lugo e na Ponferradina, desde onde se foi a Moldavia para xogar no Dacia Chisinau.

Unha vez terminada a súa etapa fóra de España, o verán lateral dereito regresou a Galicia para fichar polo Racing de Ferrol. No seu paso polo club galego, disputou 103 partidos en catro tempadas, rendendo a un gran nivel e sendo un habitual no once inicial.

Con estas renovacións e fichaxes o Pontevedra segue avanzando na formación do persoal que terá que loitar polo ascenso a 1ª RFEF, pero segue á espera da contratación dun novo adestrador despois da marcha de Luisito.