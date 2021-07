Racing de Ferrol ou Racing de Pasarón?

Kevin Presa, no partido entre Pontevedra e Guijuelo en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Racing de Ferrol y Pontevedra na Malata © Ferrol360

Pontevedra e Racing de Ferrol son dous equipos condenados a enfrontarse. Dous clásicos fanfurriñeiros da Segunda B que acumulan décadas de enfrontamentos sobre o céspede, pero tamén nos despachos. Moitos afeccionados lembran aínda o culebrón estival de Joselu, que acabou renunciando a vestir a camiseta granate a cambio dunha zumarenta renovación co cadro departamental.

Pois os da Malata asestaron outro golpe similar á inchada de Pasarón ao fichar para a próxima campaña, na que competirán en 1ª RFEF, a tres iconas granates como David Castro, Miguel Loureiro e Kevin Presa. Ningún cambia de forma directa o sur polo norte, debido a que xa hai varias tempadas que abandonaron Pontevedra ao non chegar a un acordo co club para a renovación dos seus contratos por diversas razóns.

Kevin é o último en asinar e faio tras discretos pasos polo UCAM Murcia, Haro e Cornellá desde que abandonou Pasarón. David Castro chega procedente do Numancia, previo paso polo filial do Valencia; e Miguel Loureiro procede do Andorra, ao que chegou desde Córdoba despois de acabar contrato co Pontevedra.

Pero o transvasamento de xogadores entre a ría de Ferrol e a de Pontevedra é unha constante ao longo da historia de ambos os clubs. Só no século XXI, son preto dunha trintena de futbolistas os que defenderon ambos os escudos.

A dor que senten os afeccionados granates ao ver aos seus queridos Presa, Castro e Loureiro co escudo do Racing no peito, sentiu a inchada verde cando Churre pisou por fin o céspede de Pasarón como local despois de seis tempadas sendo o líder da defensa en Ferrol.

Máis recente é o cambio de aires de Javi Rey. Formado na Xunqueira, o mediocentro acabou no norte de Galicia despois de pasar por varios equipos para acabar asinando hai só uns días o seu regreso a Pasarón. Un caso similar ao de Adrián Cruz, que xa fixo oficial o seu segundo adeus ao Pontevedra. Poucos anos despois da súa primeira despedida, o seu paso pola Malata serviulle de trampolín na súa carreira para fichar por Osasuna.

Pero son numerosos os xogadores que acabaron na Malata despois de pasar por Pasarón. Bruno Rivada, Jacobo Trigo, Abel Suárez, Gonzalo García, Dani Benítez ou Manu Barreiro son só un exemplo dos máis recentes. Incluso un histórico do Pontevedra como Javi Rodríguez, O Rifle, defendeu durante media tempada o escudo do Racing de Ferrol antes de regresar a Pontevedra na súa segunda etapa como granate.

No sentido contrario son tamén numerosos as viaxes realizadas. Jorge Rodríguez, heroe do ascenso a Segunda B; Borja Domínguez, Jonay Hernández, Álex Díaz, Aláez ou Manu Miranda son só algúns exemplos.

Hainos tamén que completaron un dos itinerarios de autoestrada máis caros de Europa en máis dunha ocasión. Marcos Álvarez, deixou Ferrol por Pontevedra para regresar logo á cidade dos estaleiros. O mesmo que fixeron históricos xogadores galegos como Carlos Padín ou Pazolo. Mesmo poida que este mesmo verán outro exdefensor granate engrose esta listaxe, na que tamén se atopa Luisito, que ocupou ambos os bancos durante varias tempadas.