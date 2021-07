O Arxil, molesto pola confección dunha LF2 que lle fará viaxar a Melilla, Canarias e Andalucía

A repartición de grupos da Liga Feminina 2 molestou o Club Baloncesto Arxil, que do mesmo xeito que o resto de clubs galegos veranse obrigados a longos desprazamentos na fase regular da tempada.

As pontevedresas ademais de ver as caras co Cortegada de Vilagarcía, Maristas da Coruña e Rosalía de Santiago, terán como rivais ao Universidad de León, aos vascos Ibaizábal e Barakaldo e a dous equipos das Illas Canarias (Adareva Tenerife e Magec Tías de Lanzarote), cuarto andaluces (CB Alhaurín de la Torre, Córdoba, Costa de Almería e Unicaja de Málaga) e tamén ao Melilla La Salle.

"Temos que facer polo menos sete pernoitas e coller tres voos. É unha tolemia económica e de desgaste físico para os equipos do Grupo A", defende o directivo arxilista Lino Vázquez. Todo iso "mentres no Grupo B van e veñen no día", asegura.

En canto aos rivais "é un grupo bastante homoxéneo onde calquera pode gañar a calquera. Hai que esperar ás confeccións dos planteis", sinala Vázquez.

Pese ao enfado, o Arxil avanza estes días en pechar diversos aspectos como as renovacións e tamén en deseñar a súa pretempada, que se fará de rogar debido a que a Liga Feminina 2 non dará comezo ata o 2 de outubro.