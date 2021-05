A tempada do Arxil en Liga Feminina 2 comezará o 2 de outubro

A falta de coñecer os últimos equipos que compoñerán a categoría ascendendo desde a Primeira Nacional, o Club Baloncesto Arxil xa sabe cal será a súa folla de ruta a próxima tempada na Liga Feminina 2.

A categoría pasa a ser o terceiro chanzo do baloncesto nacional, tras a Liga Feminina e a Liga Challenger, e estará composta por dous grupos de 14 equipos cada un. Deles os catro mellores de cada grupo xogarán un play-off para facerse coas dúas prazas de ascenso dispoñibles.

A Federación Española de Baloncesto estableceu xa as datas para esta competición, estando previsto o inicio da liga regular o día 2 de outubro. A primeira fase da liga concluirá o 9 de abril, xogándose a fase de ascenso entre o 21 e 24 de abril.

Actualmente son 22 os equipos xa confirmados na Liga Feminina 2, a falta de cumprir os requisitos de inscrición, e entre eles atópanse outros tres equipos galegos como o AD Cortegada de Vilagarcía, o Maristas coruñés e o Rosalía compostelán.

Ata que se pechen os ascensos desde Primeira Nacional o Arxil non coñecerá con exactitude a composición do seu grupo, pero xa traballa na confección dun plantel na que se avanzan cambios con varias xogadoras que non continuarán en Pontevedra.