Sufrida vitoria con remontada incluída para o Arxil na visita ao Magectias (50-55)

O Club Baloncesto Arxil sumou a súa segunda vitoria consecutiva en Liga Feminina 2 ao derrotar ao Magectias por 50-55 nun partido no que houbo de todo e decidiuse nos últimos instantes.

Comezou perdendo o equipo pontevedrés, que non deixaba ás de Lanzarote afastarse demasiado, mantendo o pulso en todo momento. Pero no segundo cuarto produciuse un punto de inflexión. A pesar de que o Magectias seguiu dominando, unha colosal Carla Díaz apareceu para enchufar practicamente todo o que tivo e dar a volta ao partido, pasando a dominar o Arxil con claridade para ir ao descanso co marcador ao seu favor (22-28).

Con todo, a diferenza non eran tan grande como para relaxarse, e despois de varios erros consecutivos, o Magectias resarciuse apertando unha marcha máis, que foi suficiente para poñerse por diante aínda que non por máis dun punto (29-28).

E despois da seca vivida por parte do Arxil durante máis de cinco minutos, a capitá María Lago botouse ao equipo ás súas costas para impoñer o seu xogo sobre a cancha, pasando o seu equipo para dominar aínda que deixando todo por decidir nos últimos 10 minutos (37-42).

Chegou a irse en oito puntos o equipo pontevedrés, ao que aínda quedaban moitos minutos por sufrir, sobre todo ante as imprecisións causadas polos nervios que se traducían en quintas faltas e nun axustado marcador a falta de cinco minutos para a conclusión (44-47).

Pero aguantaron o pulso local as pupilas dunha Mayte Méndez que vía perigar a vitoria que tanto lles custou conseguir, sobre todo cando o Magectias igualaba o encontro a falta de pouco máis de dous minutos (49-49).

Nese momento apareceron Forster, a serbia Dunja e Nerea Liste para poñer contra as cordas definitivamente ás de Lanzarote, que quedaron sen tempo de obrar a remontada. Finalmente, 50-55 e vitoria para un Arxil que se enche de optimismo ao comezar da mellor maneira esta tempada.