Vitoria de ouro para o Teucro, que salva a categoría tras vencer o Ikasa Madrid por 22-26

Só valía gañar e lográrono. A Sociedad Deportiva Teucro xogará a próxima tempada en División Honra Prata tras vencer ao Ikasa Madrid nun partido a vida ou morte no que os dous equipos xogábanse a permanencia.

A igualdade marcou os primeiros instantes de encontro, onde cada ataque anotado polo Ikasa era respondido da mesma maneira polo Teucro. Iso ata o minuto 7, cando os azuis aproveitaron dous erros do rival para endosar un parcial de 0-3 que os colocaba por diante por primeira vez no partido (4-6).

A fortaleza defensiva dos pontevedreses e a actuación baixo paus de Fede Wermbter permitiulles ampliar a renda nun gol máis, mantendo o tipo e pelexando cada balón para colocarse cun resultado de 6-9 no momento no que se alcanzou o ecuador do primeiro acto.

Tentou apertar unha marcha o Ikasa Madrid, que non foi capaz de igualar conténdaa pero se reducindo diferenzas para establecer o 11-13 no marcador co que se alcanzou o descanso.

Foron os madrileños os que saíron mellor do vestiarios. Aínda que fallaron un lanzamento desde os sete metros no primeiro ataque da segunda metade, repuxéronse cun gol de Marcos Aguilella, que os colocaba a tan só un tanto do empate.

En cambio, o Teucro comezaba a sufrir. Custáballe ver portería e estrelábase coa defensa local, que replegaba con rapidez para non deixar espazos. Chegou a tempo Cristian Remeseiro para anotar o primeiro gol pontevedrés nesta segunda metade, tardando algo máis de cinco minutos pero devolvendo a vantaxe de dous goles ao seu equipo (12-14).

Continuou o partido igualado con respostas en forma de gol en ambas as escuadras. Iso si, ata chegar ao minuto 7, momento no que se produciu unha seca goleadora marcada pola intensidade defensiva de madrileños e lerezanos.

Caue Herrera anotou o 15-17 no minuto 12, previo tempo morto de Irene Vilaboa que necesitaba frear a mala actuación dos seus en ataque. O Ikasa fixo o propio, mentres o Teucro conseguía manterse con esa pequena marxe de 1 ou 2 goles que xa era suficiente para salvar a categoría.

Animaba a bancada e aos azuis non lles tremía o pulso. Tomábanse o seu tempo en cada ataque, tentando rascar o máximo tempo posible evitando precipitacións que lles puidesen saír caras. Caro saíulle o ataque á Adria Cumplido, que empuxou a Víctor Deco, cometendo falta en ataque, e deixando ao seu equipo cun xogador menos a falta de 6 minutos para o final (20-22).

Roi Sierra anotou o gol 23 para o Teucro, maior vantaxe nesta metade e no momento máis necesario, obrigando ao técnico local a parar o tempo en busca de ápice de esperanza para o seu equipo. Con todo, co tempo en contra e os nervios a flor de pel, os erros fóronse sucedendo un tras outro, mentres os pupilos de Irene Vilaboa sentenciaban o partido cun 22-26 que lles permitirá xogar un ano máis en División Honra Prata.