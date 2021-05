O Cisne despídese de Asobal derrotando en casa o Puente Genil (28-26)

Partido da Liga Asobal entre Cisne e Puente Genil no Municipal © Cristina Saiz Partido da Liga Asobal entre Cisne e Puente Genil no Municipal © Cristina Saiz Partido da Liga Asobal entre Cisne e Puente Genil no Municipal © Cristina Saiz

O Dicsa Modular Cisne di adeus á tempada do seu debut en Liga Asobal ao grande. A pesar do descenso, o equipo pontevedrés celebrou este final de liga con vitoria ante Puente Genil, despedíndose da súa afección e da máxima categoría do balonmán español despois desta tempada un tanto peculiar.

Aproveitaron a ocasión para despedir aos xogadores que xa non seguirán o ano que vén, como Miguel Simón, que pecha o seu ciclo de 12 anos co equipo branco.

Outro que se vai é o pivote Dani Ramos, xogador clave no ascenso do Cisne a Asobal que separa o seu camiño despois de catro tempadas no club.

En canto ao encontro disputado esta tarde no Pavillón Municipal, estivo marcado pola igualdade, polo menos ata alcanzado o ecuador da primeira metade. Pasado o cuarto de hora, foi o equipo de Jabato o que impuxo o seu ritmo, colocándose cun pequeno colchón de tres goles a falta de cinco minutos para o descanso (13-10). Con todo, apertou Puente Genil nos instantes finais, colocando o 15-14 co que se alcanzou o intermedio.

Aumentou a renda noutros tres goles o Cisne nada máis regresar dos vestiarios, mantendo esa pequena marxe de erro durante toda a segunda metade. Aínda que os visitantes reduciron o marcador a falta de cinco minutos para o final, foron os pontevedreses os que sumaron os últimos dous puntos en xogo de Liga Asobal ao impoñerse por 28-26.

Agora, o Dicsa Modular Cisne disputará a próxima tempada en División Honra Prata, onde competirá co Teucro, que fixo os deberes e salvou a categoría tras vencer ao Ikasa Madrid.