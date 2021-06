Samu Pereiro fai as maletas e cambia o Teucro con destino a Eivissa

Primeiro contratempo na planificación da Sociedad Deportiva Teucro para a próxima tempada, na que volverá competir na División de Honra Prata.

Nese novo proxecto non estará Samu Pereiro, un dos homes importantes o último curso nos plans de Irene Vilaboa, e que deixa a entidade despois de catro tempadas.

O lateral esquerdo fai as maletas e márcha ás Illas Baleares, tras ser confirmado como novo xogador do HC Eivissa.

Os plans do Teucro pasan por tentar dar continuidade ao bloque da última campaña, pero no caso de Pereiro non foi posible chegar a un acordo para a súa renovación.

Samu chegou á entidade azul na campaña 17/18 compaxinando durante dous anos o filial de Primeira Nacional con participacións no primeiro equipo na Liga Asobal. As dúas últimas tempadas foi xa de pleno dereito xogador do primeiro equipo en Prata.

"Desde o club queremos agradecerlle o traballo destes anos e desexarlle sorte nos seus próximos proxectos", sinalou o Teucro para despedir ao xogador confirmando a primeira baixa no equipo.