O Teucro vence na casa o Trapagaran e dependerá de si mesmo na última xornada (29-26)

Partido entre o Teucro e o Trapagaran no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

Intenso partido o disputado entre a Sociedad Deportiva Teucro e o Trapagaran no Pavillón Municipal na tarde do sábado. Coa permanencia en xogo, os xogadores de Irene Vilaboa foron superiores ao seu rival e controlaron o duelo desde o inicio pero no que tiveron que sufrir, como de costume, para facerse con dous puntos que son ouro a falta dunha xornada para o final de liga.

Empezou o encontro igualado, con ambos os equipos respondendo os ataques do rival e mantendo a igualdade durante os primeiros instantes de xogo ata que apareceron Miguel Sío e Cristian Remeseiro para botarse ao equipo encima e endosar un duro golpe de 5-1 que deixaba tocado ao Trapagaran (9-4).

Tentou manterse vivo o equipo visitante, pero o Teucro fíxose cunha defensa impenetrable, polo menos durante máis de cinco minutos nos que impediron o tanto visitante. Aproveitaron os xogadores pontevedreses para ampliar a renda en sete goles cos lanzamentos de Sío e Pereiro, mentres Ignacio Suárez, por partida dobre, aparecía para reducir distancias e anotar o 16-10 co que se alcanzou o descanso.

Renovado o duelo, chegou o momento de sufrir. O Trapagaran foise á carga, acurtando aos poucos a distancia que o separaba do empate e utilizando os erros do Teucro para avanzar a pasos curtos pero de maneira efectiva (21-19).

Quedaban 10 minutos para a conclusión e o partido estaba no aire. Os azuis non querían desaproveitar a oportunidade de facerse cos dous puntos e despedirse da súa afección cunha vitoria, polo que que colleron aire pelexaron con uñas e dentes para, unha vez máis, marcar distancias co seu rival (23-19).

Parou o tempo o técnico visitante, buscando a mellor opción para impedir unha nova sangría. A parada de xogo serviu ao Trapagaran para recompoñerse e apertar de novo o resultado en dous goles a falta de catro minutos para o bocinazo final.

Coa tensión servida, aguantou como puido o Teucro. Os vascos aplicaron unha marcha máis ao seu xogo, tentando perder o mínimo tempo posible en cada ataque e anotando cada un deles. Responderon da mesma maneira os xogadores teucristas, mantendo en albas a unha afección que respirou co gol de Víctor Deco a un minuto do final (28-25). Ignacio Suárez anotou o gol 26 para o seu equipo, mentres o incombustible Miguel Sío (9 goles) puxo o broche final co definitivo 29-26.

Agora, a Sociedad Deportiva Teucro xógao todo na última xornada na que se enfrontará ao Ikasa Madrid. Nunha liga na que descenden cinco equipos e na que os pontevedreses se atopan quintos pola cola, en descenso, a tan só un punto do seu rival da próxima fin de semana, a incerteza, os nervios e a tensión serán os que marquen o duelo en terras madrileñas, onde unha vitoria será vital para disputar unha tempada máis en División Honra Prata.