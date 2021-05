O Bádminton Ravachol certifica o seu descenso con derrota ante o Rinconada (5-2)

Era un trámite pero había que pasalo. O Bádminton Pontevedra certificou o seu descenso da máxima categoría do bádminton español despois de caer na súa visita ao Rinconada por un contundente 5-2.

Aínda que as matemáticas deixaban opcións aos pontevedreses para pelexar pola permanencia, chegaban á última xornada ligueira minguados polas baixas de catro dos seis xogadores habituais para Jesús Pereiro.

A pesar do resultado e das lesións, o Ravachol aferrouse ás súas opcións cunha primeira vitoria en dobres mixtos de Javier Sánchez e Georgina Bland fronte a Jaume Pérez e Laura Molina (16-21, 21-23).

O Rinconada igualou en dobres feminino con Marta e Laura Molina, que esmagaron por 21-8 e 21-4 a Laura Miguens e María Torres. Máis complicado puxérono Javier Sánchez e Gabriel Fernández en dobres masculino, pero finalmente caeron por 21-13 e 21-14 ante Jaume Pérez e Carlos Piris.

Cos sevillanos co marcador a favor, o resto foi un mero trámite. E máis cando Jesús Pereiro tívose que retirar lesionado no seu duelo individual fronte a Fran Oliveirais. Pola súa banda, Raquel Miguens fixo o que puido no seu enfrontamento con Marta Calleja, pero a xogadora local sumou outro punto para o seu equipo derrotando á do Ravachol por 21-12, 21-6.

Xa sen opcións de vitoria, chegou a quenda de Gabriel Fernández e Carlos Piris, onde o xogador do Rinconada venceu por 21-9 e 21-6. Finalmente, o último duelo caeu a favor do Bádminton Pontevedra. Georgina Bland fixo o punto final para o seu equipo despois de gañar a Nerea Díaz por un dobre 21-11.

Esta derrota supón o descenso do equipo pontevedrés da División de Honra na súa primeira experiencia na categoría. Non é o mellor desenlace, pero desde o club están satisfeito polo rendemento do equipo durante toda a tempada.