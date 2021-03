Derrota na pista do Roldán para un Poio Pescamar que cede a segunda posición (4-1)

Levaba 7 partidos consecutivos de liga gañando o Poio Pescamar, pero esa espectacular xeira chegou ao seu fin este mércores na pista do Roldán murciano (4-1), nun duelo aprazado no seu día polo gromo de covid no conxunto conserveiro.

Enfrontábanse o segundo e o terceiro clasificado, e desde o inicio notouse a intensidade sobre a pista de dous equipos que buscan consolidarse nos primeiros postos para a segunda fase da tempada.

Con todo o choque non puido empezar peor para as vermellas, que aos 3 minutos víronse sorprendidas por un gol de Lola, aproveitando un envío desde o pivote para bater a Caridad desde curta distancia.

O golpe por fortuna non fixo efecto nos ánimos do Poio, que mantivo o tipo e buscou a iniciativa para irse a por o empate. Así, probárono Sousa, Irene e Ana Rivera, atopando unha boa resposta da gardameta local, Cristina.

Onde non puido facer nada a porteira foi aos 10 minutos. Luci anticipouse a un envío do Roldán en tres cuartos de campo para roubar e encarar a meta contraria. O seu primeiro disparo topouse coa madeira, pero o balón volveu caer nos pés conseguindo á segunda o empate.

Despois da igualada a contenda volveu equilibrarse, con opcións para ambos os contendentes. A máis clara antes do descanso chegou ao lado murciano, nunha contra en superioridade numérica que desbaratou Ana Rivera case baixo paus.

Todo estaba por decidir, pero de novo ao Roldán bastoulle pouco máis dun minuto tras a continuación para volver marcar. Foi grazas a un penalti cometido por Miri sobre Alba Gadía, que se encargou de transformar Ángela Gorriz.

De novo a remolque as de Manu Cossío tentaron remar para rabuñar algún punto e, sobre todo, defender a súa segunda praza na táboa, pero esta vez con menos claridade de ideas. Aínda así Ana Rivera rozou o empate pouco despois nunha contra, atopándose cunha gran intervención da gardameta local.

Con todo a pesar dos intentos, chegaba con máis perigo un Roldán que se atopou co pau nun cabezazo de Lola.

O tempo corría en contra e os minutos foron caendo ata que no tramo final Cossío apostaba polo xogo de cinco buscando un desiquilibrio que non atopaba. O que chegou foi a sentenza, nunha perda de balón que aproveitou Lola para marcar, xa no último minuto. Non quedaría aí a cousa e a 10 segundos unha xogada de estratexia supuxo o cuarto, obra de Ángela.

Coa derrota o Poio Pescamar ve como o seu rival este mércores adiántalle na táboa arrebatándolle o segundo posto a unha xornada do final da primeira fase, aínda que o Poio terá opción de recuperar esta fin de semana ante o Penya Esplugues.