Remontada do Poio Pescamar no derbi ante o Ourense Envialia (2-1)

Partido entre o Poio Pescamar e o Ourense Envialia © Cristina Saiz Partido entre o Poio Pescamar e o Ourense Envialia © Cristina Saiz

O maratón de partidos do Poio Pescamar comezou da mellor maneira, con remontada e vitoria sobre o Ourense Envialia. As rojillas tiveron que sufrir no pavillón da Seca, pero souberon darlle a volta ao marcador para, cos goles de Antía e Julia Dupuy, ter opcións de seguir pelexando polo liderado de grupo.

Comezou moi intenso o derbi, con múltiples achegamentos e claras ocasións para ambos os equipos. Antía salvaba baixo paus ao Poio Pescamar da vaselina de Jenny Lores e, minuto e medio despois, Vane paraba por abaixo evitando o gol vermello.

Chegando ao ecuador primeira metade avisou o Ourense Envialia por partida dobre, obrigando a intervención de Silvia Aguete. As chegadas visitantes eran continuas, e tanto avisaron que lograron plasmar a superioridade abrindo a lata cunha xogada estratéxica entre Jenny Lores, Iria Saeta e Marta Rodríguez, que enviou directa á rede de Silvia.

O ritmo marcábao o equipo visitante, mentres o Poio tentaba reaccionar nos instantes finais do primeiro acto sen causar problemas para Vane.

Aos catro minutos de regresar dos vestiarios, Antía equilibrou a balanza ao recibir en boca de gol o centro chute de Ana Rivera tras unha boa xogada persoal. Julia Dupuy deulle a volta ao marcador aproveitando o rexeite de Vane Barberá despois dun disparo afastado de Antía.

Nos últimos minutos, o técnico do Ourense Envialia optou polo xogo de cinco en busca do segundo gol do súas pero o Poio Pescamar aguantou para facerse coa vitoria por 2-1.

POIO PESCAMAR (2): Silvia Aguete; Luci, Ana Rivera, Antía e Irene García (cinco inicial). Tamén xogaron: Miriam, Dani Sousa, Iraia, Agostina Chiesa, Clara e Julia Dupuy.

OURENSE ENVIALIA (1): Vane; Chiky, Marta, Iria Saeta e María Arias (cinco inicial). Tamén xogaron: Jenny Lores, Judit e Carmen.

Goles: 0-1, min. 11 Marta. 1-1, min. 24 Antía. 2-1, min. 26 Julia Dupuy.

Incidencias: Pavillón A Seca. Os colexiados Carreira Romero e Moreira Bermúdez amoestaron con cartolina amarela Antía no Poio Pescamar e Chiky no Ourense Envialia.