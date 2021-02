Un Cisne de dúas caras estrélase co Porto Sagunto e ve perigar a salvación de categoría (35-23)

O regreso á competición do Cisne despois do parón obrigado con motivo do confinamento por covid-19 foi peor do imaxinado. Necesitaba gañar o equipo de Jabato na súa cita con Porto Sagunto, rival directo para salvar a permanencia de Liga Asobal, e así o demostrou durante o primeiro acto. Con todo, despois do descanso o equipo local realizou un ataque afabador e axustou o seu defensa para anotar un parcial de 8-0 que deixar tocado a un Cisne que non puido facer nada para reverter a situación (35-23).

Comezou o duelo en total igualdade, cun intercambio de goles por parte de ambos os equipos e con Jorge Villamarín e Pau Guitart como claros protagonistas impedindo que os rivais se fosen cunha diferenza de máis dun gol (min. 13, 7-7).

As imprecisións en ambos os ataques mantiveron a igualdade en todo momento, ata que, nos instantes finais da primeira metade, os erros nos lanzamentos desde os 9 metros por parte de Pablo Gayoso e Álex Chan concederon ao Porto Sagunto un parcial de 3-0 e, con iso, a maior renda do partido (min. 28, 15-12).

Jabato parou o cronómetro para aproveitar o último ataque dos seus. Apareceu primeiro Pau Guitart e despois a forte defensa local, pero finalmente o lanzamento de Pablo Gayoso entrou chorando na portería para reducir diferenzas ao chegar ao descanso (15-13).

O paso polo vestiario sentou mal ao Cisne, que mostrou o seu peor cara e cedeu as rendas a un Porto Sagunto que comezou a marcar o ritmo e a facer o que quixo.

O mando era dos valencianos, que endosaron un parcial 8-0 que lles permitía facerse cunha vantaxe de dez goles imposible de alcanzar. O Cisne non paraba de fallar, nin Jabato parando o cronómetro era capaz de dar coa tecla para reverter a situación e parar a avalancha de goles á que estaban a ser sometidos os seus.

Ata doce minutos tardou o equipo branco en anotar o seu primeiro tanto do segundo acto. Álvaro Preciado puxo o 23-14 no marcador, pero Porto Sagunto seguiu ampliando a súa renda en ata 12 goles ( min. 18, 29-17).

Quedaban 10 minutos para a conclusión e o Cisne seguiu estrelándose unha e outra vez contra a defensa local. Mentres, os valencianos aproveitaron os instantes finais para aguantar o resultado e facerse coa vitoria por 35-23.

