Malas novas para o Cisne: Andrés Sánchez ten roto o ligamento cruzado do seu xeonllo

A mala fortuna volve cebarse co Dicsa Modular Cisne, ao confirmarse os peores prognósticos posibles sobre a lesión que Andrés Sánchez produciuse nun adestramento o pasado 19 de febreiro.

O central pontevedrés danouse un xeonllo tras un mal apoio, facendo saltar todas as alarmas.

Despois de varios días, foi sometido a unha resonancia magnética para coñecer o alcance exacto da doenza, e o resultado non foi bo.

Sánchez sofre unha rotura total do ligamento cruzado anterior do seu xeonllo con afectación do menisco externo, o que lle obrigará a pasar polo quirófano e faralle perderse o que resta de tempada, segundo confirmou o club cisneísta.

Finalmente tenemos que confirmar la peor de las noticias...Andrés Sánchez sufre una rotura total de ligamento cruzado anterior y afectación del menisco externo, por lo que tendrá que pasar por el quirófano y se perderá lo que queda de temporada...¡Mucho ánimo @campelo7! pic.twitter.com/basrH6Cyep — DICSA Modular Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) March 2, 2021

Unha vez operado, o prazo de recuperación estimado para esta lesión oscila entre os 6 e os 8 meses.