O Pontillón do Castro mantense en 2021 como sede do Campionato de España Sprint Olímpico de Piragüismo

Foi unha das competicións de maior nivel no calendario de eventos deportivos da cidade que foi cancelada pola pandemia en 2020, pero se todo vai ben regresará en 2021.

Trátase do Campionato de España Sprint Olímpico de Piragüismo, que ten prevista a súa celebración o 30 de xullo e 1 de agosto no encoro pontevedrés de Pontillón do Castro, en Verducido.

Así o referendou na súa primeira reunión a recentemente formada xunta directiva da Real Federación Española de Piragüismo, do mesmo xeito que co resto de sedes das grandes competicións nacionais e que agora deben ser ratificadas pola asemblea ordinaria federativa.

O Nacional Sprint é o gran evento anual do piragüismo español, que se celebrou por última vez en Pontevedra no ano 2018 coa presenza de ata 679 deportistas de 85 clubs. Estaba prevista a súa celebración no verán de 2020, pero primeiro foi aprazado ata outubro e finalmente cancelado pola mala evolución da pandemia.

Agora decidiuse manter a sede na nova tempada, ao que se une a designación do encoro do Pontillón do Castro como sede da segunda Copa de España da tempada, os días 22 e 23 de maio.

Desde o Concello de Pontevedra, con convenio en vigor coa Federación Galega para a organización de campionatos, móstranse "encantados de que sigan contando connosco", sinalou o edil de Deportes, Tino Fernández, aínda que matizando que do mesmo xeito que en 2020 "o único que seguimos dicindo é que dependemos da pandemia", polo que a competición só sairá adiante no caso de poder garantir a máxima seguridade tanto de participantes como de asistentes.