O piragüismo autonómico reactívase en Verducido co Campionato Galego de Inverno

Cunha alta participación pero con todas as medidas de seguridade. Así volverá á actividade o piragüismo autonómico no Complexo Deportivo David Cal do encoro de Pontillón do Castro, en Verducido.

As instalacións pontevedresas acollerán o vindeiro sábado 6 de marzo o Campionato Galego de Inverno na distancia de 5.000 metros, unha cita que dispara a súa participación ante as ganas dos deportistas de volver á acción.

A competición ten previsto iniciarse ás 10.00 horas prolongándose ata case as 19.00 horas da tarde.

En Verducido entrarán en acción as categorías de kaiak e canoa individual en idade xuvenil, sub-23, sénior e veteranos.

Será a oportunidade para os deportistas de testar o seu momento de forma para as próximas probas do calendario nacional, en especial o Campionato de España de Inverno que se disputará a final de mes en Sevilla.