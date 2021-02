Luisito, confirmado como novo adestrador do Pontevedra

Tres anos despois José Luis Míguez 'Luisito' volve á que foi a súa casa, o Pontevedra Club de Fútbol, para facerse cargo da nave granate nunha situación delicada.

O técnico de Teo foi confirmado este luns como novo adestrador do primeiro plantel pontevedrés, na que será a súa segunda etapa no club.

Luisito foi desde o principio uno dos candidatos para suplir a Jesús Ramos, sentenciado no cargo tras a derrota ante o Zamora que supuxo un cume de urxencia dos dirixentes no Estadio Municipal de Pasarón, aínda que a súa saída non se confirmase oficialmente ata última hora do domingo xunto á sorpresiva dimisión de Roberto Feáns como director deportivo. Non era a primeira vez que o conselleiro poñía o seu cargo ao dispor do club, coa diferenza de que esta vez si se aceptou a renuncia.

En canto ao banco, barallouse unha lista de máis dunha decena de nomes na que tamén figuraba o vigués Rubén Albés, entre outros, pero finalmente o Consello de Administración decantouse por un vello coñecido que ademais casa á perfección coa afección de Pasarón, que lle mantén nunha alta estima.

Non en balde Luisito foi o adestrador do último ascenso dos granates a Segunda B, na tempada 2014/2015, na que chegou xa empezada a liga para relevar a Manu Fernández. Despois mantívose as tres seguintes campañas na categoría de bronce, cun meritorio primeiro curso e unha segunda tempada na que clasificou ao equipo para o play- off de ascenso.

Foi na 17/18 cando todo comezouse a torcer, xa desde o inicio, cunha serie de resultados negativos que fixo ir sempre a remolque ao equipo na clasificación e que ocasionou a súa dimisión na xornada 13 do campionato tras perder en Talavera. A presidenta Lupe Murillo non aceptou entón a renuncia, continuando no cargo ata o parón do Nadal, momento no que a situación se volveu insostible e o club buscou un revulsivo para salvar a categoría e a tempada.

Agora Luisito volve ao principio, a coller ao equipo mediada a liga, pero faio con menos marxe que entón, e é que ao Pontevedra só lle quedan seis partidos para concluír a primeira fase, un tempo limitado para corrixir a situación e tentar pelexar polo terceiro posto, que daría acceso directo a xogar a próxima campaña na nova categoría, a Primeira RFEF.

O primeiro exame non se fará esperar, será o este mesmo mércores 10 de febreiro en Pasarón na visita do Club Deportivo Guijuelo.