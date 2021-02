Roberto Feáns dimite como director deportivo dun Pontevedra que confirma o cesamento de Jesús Ramos

Golpe de temón no Pontevedra Club de Fútbol, e non só no banco, senón tamén nos despachos.

Os malos resultados das últimas semanas, con sete xornadas consecutivas sen gañar, non só terminaron co crédito de Jesús Ramos como adestrador do primeiro equipo, tamén supoñerán a saída contra todo prognóstico de Roberto Feáns como director deportivo da entidade.

O aínda conselleiro presentou a súa renuncia e o club aceptouna, tal e como confirmou a entidade granate nun conciso comunicado publicado a última hora deste domingo.

No mesmo confírmase á súa vez a destitución de Ramos.

"Desde o club queremos agradecer enormemente a implicación e dedicación que ambos demostraron ao longo de todos estes anos", sinala o Pontevedra Club de Fútbol.

Tras estas dúas saídas, a confirmación de novo adestrador é cuestión de horas.