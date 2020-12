A fichaxe dun mediocentro, de opción a necesidade para o Pontevedra

A aposta do Pontevedra Club de Fútbol esta campaña foi clara, configurar un equipo competitivo para pelexar polo máximo nunha campaña decisiva pero máis curta do habitual, sobre todo no que respecta a a súa primeira fase. Iso levou á decisión de confeccionar un persoal máis reducido que noutras ocasións para aproveitar ao máximo os recursos, mesmo con fichas sub-23 libres deixando á canteira oportunidades de achegar o seu gran de area.

De primeiras esa idea supuxo un paso adiante nos granates, instalados desde a primeira xornada nas tres primeiras posicións do seu subgrupo, polo que só os contratempos podían facer variar o plan.

Eses contratempos chegaron en forma de lesións de dous futbolistas de peso e ambos na mesma demarcación, o centro do campo, deixando esa parcela colla con só dous especialistas como son Imanol e Borja Martínez para os primeiros meses de 2021. Romay estará fóra de xogo ata a próxima campaña pola súa rotura do ligamento cruzado do xeonllo e Adrián Cruz K.O. un mínimo de 8 semanas máis as precaucións que sempre esixen doenzas musculares como a que padece no abdutor da súa perna esquerda, polo que o Pontevedra valora as opcións que ofrece o mercado invernal.

Non tería por que esperar, ao ser a lesión de Romay de longa duración, pero si é certo que xaneiro é bo momento para rastrexar futbolistas ao abrirse oficialmente a xanela de fichaxes.

Por iso o departamento de planificación deportiva valora desde hai semanas diferentes nomes de futbolistas, algúns da Segunda División, coa intención de que se se chega a concretar algunha incorporación supoña unha mellora no plantel dirixido por Jesús Ramos, ao que se lle quere dar todas as armas posibles para meter ao equipo na Segunda B PRO (ou Primeira RFEF) e despois tentar pelexar polo ascenso de categoría.