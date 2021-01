O Pontevedra inicia a súa particular 'costa de xaneiro'

A famosa 'costa de xaneiro' será de consideración para o Pontevedra Club de Fútbol, que desde o 28 de decembro coa súa volta aos adestramentos prepárase para o intenso primeiro mes de 2021 que lle espera. Serán ademais unhas semanas decisivas para tentar encamiñar o seu primeiro e gran obxectivo do curso, certificar o seu pase á Segunda B Pro (ou Primeira RFEF como foi bautizada) como un dos tres primeiros clasificados do seu subgrupo.

Antes diso o ano comezará para os granates cunha cita para gozar e ilusionarse, a segunda rolda da Copa do Rei na que recibirán o vindeiro xoves 7 de xaneiro (19.00 horas) no Estadio Municipal de Pasarón a todo unha Primeira División como o Cádiz. Do mesmo xeito que no resto de compromisos de xaneiro, e ata que se concrete a chegada dun reforzo no mercado de inverno, os de Jesús Ramos afrontará este encontro co xusto na medular, polas lesións de Adrián Cruz e Romay, aínda que si poderán contar con Charles, sancionado aínda por unha xornada máis na liga.

O ariete brasileiro non estará por tanto no primeiro partido do campionato regular, tamén en Pasarón, tres días despois da Copa, xa que o domingo 10 de xaneiro (17.00 horas) o Pontevedra recibirá o noveno clasificado, o Guijuelo, no último choque da primeira volta. Unha cita importante para borrar a derrota en Coruxo coa que pecharon 2020 e para afianzarse no terceiro posto ante o que se aveciña as seguintes semanas. Un erro deixaría ao equipo pontevedrés case sen marxe para o erro.

Unha semana despois (16 ou 17 de xaneiro) o que visitará Pontevedra é todo un rival directo e actual cuarto clasificado a só un punto de distancia, o Racing de Ferrol, para estrear a segunda volta.

Despois chegarán dous encontros consecutivos a domicilio, visitando primeiro (24 de xaneiro) o líder Unionistas de Salamanca nun dos dous partidos previstos esta campaña en céspede artificial e despois a un Celta B (31 de xaneiro) que a pesar de ser sétimo chega en progresión de resultados mirando cara á zona nobre da táboa.

Por medio, no caso de superar o Cádiz, poderían chegar ademais máis compromisos na Copa do Rei, coa eliminatoria de 1/16 de final prevista para o 20 de xaneiro. Se chega a ela o premio sería a visita a Pasarón, a partido único, doutro Primeira, entrando xa no bombo os equipos da Supercopa, é dicir, Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad e Athletic Club.