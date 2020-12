Romay, intervido "sen complicacións" da rotura do ligamento cruzado no seu xeonllo

Agora si Manuel Romay empeza a descontar os días para regresar aos terreos de xogo, despois de lesionarse de gravidade nun adestramento do Pontevedra.

O centrocampista coruñés foi intervido cirurxicamente este martes no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez para solucionar a rotura do ligamento cruzado do seu xeonllo dereito, lesión que se produciu nun lance de carreira nunha sesión de preparación.

Segundo confirmaron os servizos médicos do club granate a cirurxía completouse "sen complicacións", realizándose ademais da implantación dunha plastia autóloga en substitución do ligamento unha reparación do menisco, tanto externo como interno.

Romay foi intervido polos doutores Barragáns Muñiz e Costas Pajariño.

Unha vez sometido á operación, o seu período de baixa oscilará entre os 6 e os 8 meses en función da súa evolución, situando como obxectivo do futbolista conseguir unha recuperación plena para iniciar nas mellores condicións a próxima tempada.