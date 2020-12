Inxusta derrota do Arxil que ofreceu a súa mellor imaxe ata o momento ante o Ardoi de Navarra (75-72)

O Club Baloncesto Arxil afrontou este sábado o encontro ante un dos rivais máis complicados da categoría, o Osés Construción Ardoi. Confiadas no seu xogo de ataque tras a vitoria conseguida na anterior xornada, as de Mayte Méndez desprazáronse ata Navarra en busca de seguir sumando e acabar o ano da mellor maneira posible. O conxunto pontevedrés ofreceu a mellor imaxe ata o momento, plantando cara en todo momento ao segundo clasificado da liga Feminina 2 a pesar de que o resultado non acabou ao seu favor.

Tardaron en coller ritmo ambos os conxuntos de fronte ao aro. Máis as locais, que erraron en varios ataques consecutivos dando a opción ao Arxil de que se puxese por diante no marcador. As de verde, nesta ocasión de branco, souberon aproveitar de maneira efectiva os roubos ao rival e transformalos en puntos ao seu favor grazas á efectividade de María Lago (11-15).

O Ardoi espertou e soubo repoñerse para adiantarse de novo, mentres que o Arxil non desperdiciaba o seu último ataque e devolvía a igualdade antes de que soase a bucina (20-20).

No segundo acto foron mellores as de Mayte Méndez que, aínda que tardaron en dominar, chegando ao ecuador volveron poñer en vantaxe grazas a un tiro de tres de Sara Castro (26-29).

A partir de aí, e con María Lago sendo un quebradizo de cabeza para as locais, pisaba o acelerador o Arxil para lograr unha diferenza de oito puntos ao seu favor, a maior ata o momento (32-40). Con todo, os erros en ataque por parte do equipo pontevedrés apareceron e aproveitounos o Ardoi para poñer o 39-40 co que se chegou ao descanso.

O paso polos vestiarios serviu para que as locais saísen máis enchufadas á pista, dando a volta ao luminoso para poñerse a seis de vantaxe (50-44). Non atopaba solución en ataque o Arxil, que parecía que empezaba a verse superado polas de Navarra.

Cun tempo morto, daba coa clave Mayte Méndez para que o Ardoi non se escapase e, loitando cada balón e aproveitando a efectividade desde os tiros de tres de Sara Castro (15 puntos), que se convertía na líder do Arxil neste terceiro acto, reducían distancias para poñer o 58-57 e con todo por decidir nos últimos 10 minutos de partido.

Chegaba o momento clave e a igualdade continuou. As de Pontevedra seguían sendo mellores pero un erro no seu ataque provocou que o Ardoi puxésese por diante cun resultado de 73-71 a falta de pouco máis dun minuto para a conclusión.

A intensidade e a emoción estaba servida. Forster poñíase na liña de tiros libres e fallaba o seu primeiro tiro para despois anotar o segundo. Á que non lle tremeu o pulso foi a Arregi que anotou para afastar ao Ardoi en tres puntos. Pedía tempo morto Mayte Méndez para organizar ás súas e igualar o partido, pero os nervios condenáronas e perderon o esférico, pasando ás mans das locais que esgotaron os poucos segundos que quedaban cunha posesión en campo rival.

Finalmente, o encontro concluíu en 75-72. Inxusto resultado para o Arxil, que deu a cara en todo momento para poñer contra as cordas a un rival en teoría superior ao atoparse situado na parte alta da táboa.

