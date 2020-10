O Waterpolo Pontevedra céntrase na formación e tecnificación pola ausencia de competicións

O CW Pontevedra presenta as súas actividades complementarias para a tempada 2020/2021 © Mónica Patxot

O Club Waterpolo Pontevedra presentou este xoves o seu programa de actividades complementarias que se centrarán en accións de tecnificación na piscina, actividades de ámbito social en favor da comunidade e xornadas de formación. No seo do club están convencidos de que pola situación sanitaria non haberá ligas, polo que decidiron potenciar este ano actividades que en campañas anteriores estaban nun segundo plano.

No ámbito deportivo, todas as categorías do club levan adestrando sen contacto desde xullo, o CW Pontevedra iniciará en novembro un programa de adestramento específico centrado na tecnificación e entretemento dos seus xogadores. "Redactamos un regulamento de waterpolo sen contacto", detalla o director deportivo do club, Javi de Saa, antes de debullar as actividades previstas que consisten en torneos para afinar puntería, forza e lanzamento, carreiras por substitucións ou sesións de voley na auga. Fora da psicina están tamén previstas xornadas de senderismo e orientación no medio natural.

No aspecto social, a aterraxe da entidade no edificio adminsitrativo da Xunta en Benito Corbal fixo concienciarse aínda máis aos seus directivos sobre a necesidade de colaborar con colectivos sen ánimo de lucro da cidade. Con esta premisa xa están previstas colaboracións con asociacións como Assei ou a agrupación de voluntarios de Galicia. "O noso lema é que non só formamos waterpolistas, formamos persoas", recalcou o presidente do club, Jose Tellería.

O compromiso do conxunto pontevedrés coa sociedade e as empresas neste contexto de crise sanitaria e económica quedou patente co encargo de máscaras serigrafiadas co escudo do club a unha empresa local e colaboradora, Almacéns Clarita, "cando poderiamos conseguilas moito máis baratas pedíndoas a empresas de fóra", confesou o dirixente coa intención de devolver agora o apoio prestado polos colaboradores en tempadas anteriores.

O terceiro alicerce deste programa é a formación. O CW Pontevedra apostou hai xa varios anos pola organización de charlas e conferencias para os seus xogadores e a sociedade pontevedresa. O estado de alarma obrigou a suspendelas esta primavera, pero no 2021 retomaranas nun formato online.

"Isto amosa que en pandemia tamén se poden facer cousas", declarou o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, que felicitou ao club por concienciar á sociedade local en "dous eixos: a ética deportiva e a prevención dá violencia de xénero". Desde a Secretaría Xeral para ou Deporte tamén quixeron destacar a importancia deste tipo de iniciativas.